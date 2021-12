“L’eccellenza di un dono sta nella sua adeguatezza, piuttosto che nel suo valore”, scriveva il saggista statunitense Charles Dudley Warner. Il Natale è una di quelle occasioni in cui facciamo e in cui ci arrivano diversi regali, non sempre graditi. Così partono sorrisi di circostanza scartando una borsa tracolla per noi inguardabile o l’ennesimo soprammobile di dubbio gusto.