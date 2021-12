Amicizie tossiche, come riconoscerle. E liberarsene

Vi critica senza sosta, spettegola alle vostre spalle, tutto ruota sempre e solo intorno a lei e per questo si aspetta che voi siate sempre a sua disposizione. E anche se continua a farlo, tutte le volte trovate un motivo per comprenderla, giustificarla e perdonarla. Voi la chiamate amica, ma in realtà è una persona che non smette di tradire e deludere la vostra fiducia e, anche se la conoscete da lungo tempo, non si dimostrata mai fino in fondo una vostra alleata.