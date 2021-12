Alessitimia o analfabetismo emotivo: quando non si riconoscono i sentimenti

Ognuno di noi ha un mondo interiore fatto di emozioni e sentimenti. Certo, non sempre è facile esternarli: per alcuni è semplice, per altri più complicato. C’è chi poi questa emotività non riesce proprio a riconoscerla ed esprimerla in modo corretto agli altri e al proprio partner. Si chiamano analfabeti emotivi o alessimitici e Paola, 41enne, libera professionista di Bologna ne ha incontrato uno nella sua ultima relazione.