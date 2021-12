Non perfetti ma ‘sufficientemente buoni’: tanto basta per essere bravi genitori

I figli, si sa, non arrivano con un manuale di istruzioni. Ad essere genitori si impara un passo alla volta, spesso con l’esperienza diretta, ma il timore di sbagliare, di non essere all’altezza, è grande. Tra le madri e i padri di oggi serpeggia spesso la paura del fallimento, di non essere adeguati a quel ruolo, e di commettere errori che prima o poi si ripercuoteranno nell'equilibrio psico-emotivo dei figli.