Natale à la parisienne: idee regalo di moda e bellezza d'ispirazione parigina

"Avremo sempre Parigi", recitava Humphrey Bogart in Casablanca, ormai quasi ottanta anni fa. Una citazione che ha poi vissuto di vita propria, cara soprattutto agli amanti della Ville Lumière, la città delle luci dal fascino intramontabile. Oltre a ricorrere nella letteratura, nel cinema e oggi nelle serie tv, il mito di Parigi alimenta non di rado collezioni di moda e bellezza che, per il solo fatto di evocare lo charme di ciò che avviene all'ombra della Tour Eiffel, godono di un successo assicurato.

Per instancabili parigine (d'adozione o meno), che appena possibile staccano un biglietto per volare Oltralpe e sognano a occhi aperti la capitale francese, esiste una serie di abiti e accessori da vere parisiennes da regalare per il Natale o tutto l'anno. Dalle maglie prese in prestito allo streetwear o ad alberghi lussuosi a linee ispirate alla fortunata serie Emily in Paris, passando da rossetti, berretti, cosmetici e pochette, scopriamo insieme nella gallery una selezione di proposte très chic per le feste.