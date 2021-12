Chanel Métiers d'art: la sfilata dove sarti e artigiani giocano in casa

"Avete presente le camelie bianche sui pacchetti di Chanel? Sono tutte fatte a mano, una per una, con gli stessi attrezzi che si usavano 140 anni fa. Da quando l’ho scoperto, non ho più guardato una camelia nello stesso modo". Sofia Coppola ha un ottimo modo per spiegare quanto sia eccezionale quello che si fa a Le19M, la nuova struttura di oltre 25mila metri quadri alle porte di Parigi, nel XIX arrondissement (da qui il nome; la M invece simboleggia la moda, le mani e i mestieri dei sarti), in cui dalla scorsa primavera sono stati trasferiti 11 dei 40 laboratori rilevati negli anni da Chanel.