Belle e in gamba: l'automassaggio linfatico che sgonfia le gambe (e fa dormire meglio)

Sgonfiarsi, eliminare le tossine, combattere la cellulite, ma anche riconnettersi con sé stessi nel momento della giornata in cui siamo più predisposti, perché per farlo non serve andare in un centro benessere, ma semplicemente imparare a far da sé, con un automassaggio drenante che risveglia il sistema linfatico. È quello che insegna nel suo libro "Il risveglio linfatico" (Mondadori) l'autrice Lisa Levitt Gainsley, una delle più apprezzate terapiste americane specializzate su questa pratica.