Carola: "Il mio primo felice Natale da separata"

“Ho sempre amato il Natale e dopo la separazione da Massimo avevo paura che le festività si sarebbero tramutate in un giornate dolorose, malinconiche e tristi. Perché quell’armonia familiare degli anni passati era ormai svanita e non sarebbe tornata mai più. Come la gioia di vedere le nostre due bimbe scartare i regali la mattina del 25 dicembre o le cene con i parenti, che a tratti mal digerivo, ma che ora mi apparivano ricordi così preziosi e unici.

Era la fine del 2018 e dopo tre mesi la débâcle del nostro matrimonio diventava ufficiale.