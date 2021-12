Gli esercizi, semplici ed efficaci, per rafforzare il pavimento pelvico

A cosa servono i muscoli pelvici lo ha spiegato forse meglio di tutti Miranda di Sex And The City: "Ti aiutano a mantenerti stretta laggiù". Se ancora non se ne parla abbastanza, oggi a riportare l'attenzione sull'argomento è stata un'altra star del piccolo schermo, la sorella maggiore del clan Kardashian/Jenner Kourtney Kardashian, che sul suo sito di benessere Poosh ha dedicato un articolo agli esercizi di Kegel per l'allenamento del pavimento pelvico.