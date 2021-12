Camere con pista: 10 indirizzi per una vacanza sulla neve e i benefici psicologici che possiamo trarne di Veronica Mazza

Immergersi nel candore fa bene. Non solo al corpo, ma anche alla mente. “Il rinnovamento dell'energia vitale dato dalla neve si poggia su due elementi fondamentali: il primo è il piacere”, spiega la psicologa e psicoterapeuta Nicoletta Suppa nel darci i consigli per sfruttare al meglio la pausa. Ecco i benefici psicologici che regala una settimana bianca e le location più speciali in cui farla