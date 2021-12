Il metaverso è già il futuro della moda

Cinque giorni fa Nike ha annunciato l’acquisizione di Rtfkt, piattaforma che si occupa di operazioni a cavallo tra moda, Nft (oggetti digitali resi unici dalle blockchain), metaversi (mondi digitali anch’essi, in cui vivere esistenze alternative a quella reale) e avatar (gli alter ego computerizzati di ciascuno). Detta così, la notizia non è che colpisca. Ma se si considera che un colosso come Nike sceglie di investirci tempo e risorse (tante), si comprende che la mossa indica che le cose stanno cambiando per tutti.