Ex Attack: ecco perché durante le feste i partner del passato possono tornare

Se hai ricevuto un messaggio inaspettato dal un tuo ex mentre ti godi una calda tazze di tè vicino all’albero di Natale, sappi che non sei sola. Perché capita che gli amori passati si facciano risentire in occasione delle feste, magari con la scusa di fare gli auguri. Per chi ha serenamente fatto pace con il passato, può essere una felice sorpresa.