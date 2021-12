Dieta, allenamento e relax: le strategie wellness per le over 60

Well aging, age positivity, inclusività sono terminologie ormai entrate a far parte del lessico comune. Anche e soprattutto riguardo alla nuova “età dell’oro”, quella delle over 60, che esprimono la libertà di essere se stesse, di curarsi per sentirsi bene, energiche e vitali, senza dover inseguire un’ipotetica e stereotipata perfezione e una giovinezza anacronistica. Le portabandiera di questa filosofia? Sono splendide “ultra-sessantenni”, come Andie MacDowell, Sharon Stone, Isabella Rossellini, Helen Mirren, dall’indiscutibile fascino che è valorizzato, non sminuito, dai segni dell’età.