"Snow-globing": ecco perché la “magia del Natale” può farti credere di aver trovato l’amore

L’atmosfera delle feste alcune volte può tirare brutti scherzi, soprattutto se parliamo di sentimenti e di primi appuntamenti, e far illudere di aver trovato la persona giusta e l‘amore che si aspettava da sempre. Si chiama snow-globing ed è una tendenza tipica del Natale che può far pensare che una relazione sia più seria di quanto non lo sia in realtà.