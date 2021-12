Trucchi e creme per persone con disabilità: anche la bellezza sta finalmente diventando inclusiva

Se per molte donne il mascara è il miglior alleato per "svegliare" il proprio viso e un rossetto rosso il miglior antidoto al cattivo umore, lo stesso vale per molte persone con Parkinson, sclerosi multipla, artrite, cecità e altre disabilità. La differenza è che usare trucchi, cosmetici e oggetti di igiene personale per loro può essere molto frustrante, quando non impossibile, come aveva dimostrato l'ironico tutorial make-up dell’attrice Selma Blair che ha la sclerosi multipla.