Single felici. Anche a Natale

Single felici. E se qualcuno ancora lo considera un ossimoro, affari suoi. Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista a Roma, cita "una ricerca di Mintel, per cui il 61% dei single inglesi si dichiara soddisfatto della propria situazione" per raccontare come, anche in Italia, la situazione non sia molto diversa. Al di là dei cliché, insomma, sarebbero in pochi oggi a pensare che essere single significhi essere solo, e in molti anzi a rivendicare il proprio status come una scelta utile a sentirsi indipendenti e in grado di disporre totalmente della propria vita.