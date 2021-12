Cosa dice il suo regalo di Natale sulla vostra relazione

La sfida più grande del Natale? Trovare il regalo giusto. Soprattutto se è quello per il proprio partner. Perché dietro quel dono c’è un significato che può svelare che tipo di relazione stiamo vivendo e in qualche modo il grado di complicità e di intimità della coppia. Fare la scelta giusta non è sempre facile, perché scartare un pacchetto e scoprire che il proprio uomo ha deluso le nostre aspettative può scatenare dubbi e malcontenti.