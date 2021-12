Addio 2021: da Lady Gaga ai Maneskin, gli abiti più belli delle star

Salutiamo il 2021 rivedendo alcuni degli abiti più belli ammirati durante gli eventi che hanno animato gli ultimi dodici mesi. Dall'insediamento del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden lo scorso gennaio con lo splendido abito (e spilla dorata) di Schiaparelli indossato da Lady Gaga e il cappotto giallo firmato Prada scelto dalla poetessa Amanda Gorman, ai tappeti rossi più attesi della stagione: la notte degli Oscar, Cannes, Venezia. E ovviamente il Met Gala, tenutosi eccezionalmente a settembre e non a maggio come succede di solito, dove a tenere banco sono state soprattuto le mise firmate Balenciaga indossate da Kim Kardashian e Rihanna, oltre all'abito probabilmente più "politico" dell'anno indossato dalla parlamentare statunitense Alexandria Ocasio-Cortez con la (discussa) scritta "Tax the rich". Infine non potevano mancare i Måneskin, mattatori della scena musicale italiana e internazionale anche grazie ai loro look: rock, fluidi, provocatori, proprio come loro.