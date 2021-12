Matrimoni vip 2021: gli abiti da sposa più belli indossati dalle star nell'ultimo anno

Sono tante le celebrities che hanno deciso di unirsi in matrimonio nel 2021. Complice anche la pandemia di Covid-19 che ha costretto tantissime coppie, famose e non, a posticipare i progetti di nozze programmati per il 2020, quello che si sta concludendo è stato un anno ricco di cerimonie in bianco. Tante anche le spose VIP che hanno approfittato della possibilità di organizzare nuovamente feste e ricevimenti per celebrare il proprio matrimonio: da Kitty Spencer a Gwen Stefani, da Ariana Grande a Miriam Leone, da Paris Hilton a Jasmine Tookes rivediamo insieme tutti i matrimoni più in vista del 2021 (e soprattutto gli abiti da sposa indossati dalle star).