Hot therapy: i trattamenti corpo che sfruttano il calore

“A qualcuno piace caldo”. Soprattutto quando è piacevole per compensare l’opposto, il freddo, e funzionale al raggiungimento di un senso generalizzato di benessere e leggerezza. E soprattutto quando i tepori, già in sé così avvolgenti, rilassanti, rigeneranti, sono trasmessi da trattamenti cocoon, come un bagno in acqua calda o un massaggio con oli tiepidi. "Le proprietà curative del calore, soprattutto quando è trasmesso dall’acqua, che sia un bagno o una doccia, sono ben conosciute e applicate da tempo dall’idrologia medica e dalla medicina termale", osserva il dottor Massimo De Bellis, specialista in idrologia medica a Milano.