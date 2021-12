Da Maxima di Olanda a Kate Middleton, gli abiti e i look più belli sfoggiati da principesse, duchesse e regine nel 2021

Dopo la débâcle del 2020, il 2021 non poteva che andare meglio, in fatto di eventi mondani. Come già le star, anche i reali sono tornati a calcare la scena presenziando a eventi pubblici e serate, gala e cene di Stato, matrimoni aristocratici e cerimonie religiose. E lo hanno fatto sfoggiando i loro migliori abiti, spesso in maniera piuttosto significativa scegliendo colori, stilisti o accessori utili a mandare "messaggi".

In questa gallery abbiamo raccolto il "best of 2021" in fatto di look di duchesse, principesse, regine e contesse con una raccolta di immagini cui ispirarsi, chissà, per gli eventi nei dodici mesi che verranno.