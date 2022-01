Da Chanel a Alexander McQueen, le grandi, imperdibili mostre di moda del 2022 di Alessandra D'Acunto

Collezioni parigine reinventate dal Medio Oriente all'Australia. Moda americana o anni Novanta, il guardaroba maschile nel corso dei secoli. Geni creativi sempre venerati, da Chanel a Alexander McQueen, ed oggetti iconici come le sete di Salvatore Ferragamo o i flaconi di fragranze siglate Thierry Mugler. Scopriamo insieme le grandi mostre dedicate al fashion del 2022



(In foto, Harry Styles nella campagna Gucci Tailoring Uomo Pre-Fall 2019. Direttore creativo: Alessandro Michele; direttore artistico: Christopher Simmonds; fotografo e direttore: Harmony Korine. Photo Courtesy di Gucci al Victoria and Albert Museum di Londra).