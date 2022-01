Sei single e hai voglia di incontrare la tua metà online? Il momento migliore per fare l’incontro giusto è il “Dating Sunday”, che solitamente cade la prima domenica dell’anno, quindi il 2 gennaio per il 2022. È diventata ormai una ricorrenza famosa in tutto il mondo, perché è la giornata più attiva per le app d’incontri, dove gli utenti si scatenano più che ogni altro giorno dell'anno. Questo