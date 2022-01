Dieci libri per l’empowerment (femminile, ma non solo) da leggere nel 2022

“Processo di riconquista della consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del proprio agire”: secondo il dizionario è questa la definizione di empowerment, concetto che spesso si lega a tematiche femminili (ma non solo) e che chiama in causa una moltitudine di fattori - politici, sociali, personali, psicologici. Ebbene, se tra i buoni propositi per l'anno nuovo c'è quello di aumentare la propria consapevolezza di sé, imparare a riconoscere il proprio valore, le proprie potenzialità, scoprire diversi punti di vista sulla propria condizione, ci sono molti libri che possono aiutare a muovere i primi passi nel lungo percorso verso l'empowerment o a consolidare quelle prospettive che già sono maturate dentro di noi.