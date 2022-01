Damiano David, rockstar e icona di stile, compie 23 anni

Lo scorso gennaio Damiano David si preparava a partecipare al Festival di Sanremo, ancora ignaro del successo planetario che avrebbe travolto lui e la sua band, i Maneskin, di lì a breve. A distanza di un anno, il suo nome è noto ai quattro angoli del globo (si vocifera persino che Hollywood sia pronta ad ingaggiarlo per interpretare Paul Newman in una docuserie), i Maneskin hanno vinto tutto quello che si poteva vincere nel settore musicale, hanno aperto un concerto dei Rolling Stones e duettato con Iggy Pop, hanno fatto un tour mondiale, venduto milioni di album, presenziato a tutti gli eventi che contano e fatto scorrere fiumi di inchiostro sulle riviste più importanti, New York...