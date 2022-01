Agenda 2022: nomi, eventi, tendenze, la moda si mette in gioco

Con la variante Omicron che imperversa, non è facile capire che 2022 attenda la moda. Avrebbe dovuto essere infatti l’anno del ritorno alla normalità, e invece le cose vanno per le lunghe: Giorgio Armani ha rinunciato a presentare sia le sue linee maschili a Milano (dove le sfilate uomo per l’autunno-inverno 2022 sono dal 14 al 17 gennaio), che la haute couture a Parigi a fine mese, e la stessa decisione l’ha presa Brunello Cucinelli, che non sarà al Pitti Uomo al via a Firenze martedì.