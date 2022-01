Capelli castani 2022: i nuovi riflessi sono “legnosi” e glossy

Se il look “natural” è una delle tendenze beauty del 2022 (lo prevede il report di Ultra Beauty), nelle sfumature per capelli questo si è già tradotto in un ritorno al castano naturale. Non lo dicono solo i report, ma anche alcune tra le teste stellari più influenti: negli ultimi mesi Hailey Bieber, Billie Eilish, Florence Pugh, Dove Comeron e Gigi Hadid hanno tutte abbandonato le loro chiome bionde per passare a toni più scuri.