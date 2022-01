Pitti Bimbo, un guardaroba condiviso da grandi e piccini

Provateci a vestire i bambini come volete voi: sono usciti da poco dalla culla e hanno già una solida determinazione su quello che vogliono indossare. E così, l’industria dell’abbigliamento infantile diventa un vero settore della moda con cui sedurre non più solo le mamme ma anche i loro figli. Tanto che, siccome i buyer per adulti sono sempre più interessati ai piccoli, per facilitare il mercato in tempi di pandemia, Pitti ha unito le date di Pitti Uomo e Pitti Bimbo. Accogliendo in Fortezza 170 marchi mini mentre, secondo le stime di Confindustria Moda, l’abbigliamento infantile è in ripresa di oltre il 14 per cento sul 2020.

Canadian Kid



L’aspirazione principale dei giovanissimi continua a essere il Mini me: io come mamma e papà. Lo sa bene Dolce&Gabbana che nella collezione per il prossimo inverno presenta per bambine e bambini le stesse stampe degli adulti.

Come lo sanno altri brand che si sdoppiano nel bambino, come Herno, P.A.R.O.S.H. con una collezione donna miniaturizzata, o Mauna Kea che lancia la linea Kids, riproponendo in versione mini me tutti i temi della collezione maschile sul rapporto uomo-natura. Sparisce anche per l’universo young il confine tra elegante e sportivo e tutto si mischia, vedi Superga Kidswear per maschi e femmine dai 3 ai 14 anni, tra grafiche pop, la trasposizione della storica Superga 2750 in una versione più colorata (per le bambine anche glitterata) e le innovazioni tecno come per i grandi, per esempio i giubbotti con termosaldatura a doppio strato con materiale sintetico.

Superga Kidswear

E poi, i boot Naturino foderati di lana bouclé anti freddo. Oppure la sensibilità eco responsabile sulla cui strada si è avviata la moda adulta che contagia quella infantile: Canadian presenta per i ragazzini la linea Green Glamour in tessuto, fodera, zip e imbottitura di poliestere riciclato da bottiglie Pet.