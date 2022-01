Era da un po’ che non se ne vedevano tante. Costruite, caratterizzate da spalline ingombranti, sul modello delle power women anni Ottanta (difficile dimenticare Melanie Griffith e Sigourney Weaver in Una donna in carriera).

Strizzate in vita alla maniera di Christian Dior che, fin dalla sua prima collezione, presentata nel febbraio del 1947, divenne famoso per giacche così avvitate da sembrare tagliate addosso.