L’amore si fa in due, si dice. Ma per qualcuno, in tre è meglio: si chiamano relazioni poliamorose e a descriverle al meglio arriva la lettera di una lettrice: Ludovica, 42 anni, notaio.

"Quando io e Mark ci siamo messi insieme, abbiamo deciso che non avremmo “fatto come fanno tutti”: viceversa, avremmo vissuto la coppia con le nostre regole, riservandoci anche di cambiarle in corso d’opera, se necessario.