Truffe amorose per estorcere denaro: dopo il caso Flavia Vento "ecco perché in tanti ne sono vittime" Veronica Mazza

Tutto inizia con un like, e finisce con una truffa online, architettata per estorcere denaro. Che oltre ai danni economici lascia una scia di danni emotivi e psicologici gravi. Il parere della psicologa e sette consigli per non cadere nelle trappole