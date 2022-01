La personal trainer e imprenditrice Carlotta Gagna, punto di riferimento per l’allenamento online femminile in Italia, è da sempre convinta che il mondo del fitness debba promuovere non solo il benessere fisico, ma anche soprattutto quello mentale. Per spiegare a tutti le sue idee, ha deciso di metterle in un libro: Traininpink- Fitness per tutte (sì, anche per te!) (Mondadori), ricco di consigli pratici.