Tagli di capelli da uomo: i trend 2022 visti in passerella

Ci sono riferimenti alla musica grunge degli anni Novanta - leggi Kurt Cobain - e a quella punk degli anni Ottanta, c'è lo stile ribelle degli anni Settanta e l'estetica fluida degli E-Boy dei nuovi anni 20. I riferimenti per i tagli di capelli uomo di tendenza nel 2022 abbracciano diversi decenni per restituire però un'immagine maschile nuova: naturale e sempre più genderless, con ricci e ciuffi lasciati asciugare al vento, effetti messy "post cappello" e una nuova libertà che parte proprio dalla testa. A cominciare dalle passerelle di Milano Moda Uomo autunno/inverno 2022-2023 abbiamo identificato i quattro tagli più di tendenza per lui nei prossimi mesi.

Etro A/W 2022-2023 (Courtesy Wella)

Il mullet anni 80 e le scalature anni 70

L'ascesa del taglio mullet, più corto e ordinato davanti e più lungo dietro, e dello shag, che gioca sulla sovrapposizione di lunghezze diverse, è iniziata lo scorso anno e si consacra nel 2022: lo hanno dimostrato diverse passerelle tra cui quella di Etro. Per la sfilata il team di Wella guidato da Giorgio Parrivecchio ha preso ispirazione da mondi diversi per dare vita a forme e volumi tutti originali, con molti mullet e scalature dagli effetti naturali, e un richiamo al punk. Per il team Barberino's, la catena di barbershop italiana, il mullet nel 2022 si porta con tocchi creativi come l'aggiunta di sfumature sobrie o tinte fluo, mentre lo shag, "il taglio delle rockstar", deve avere punte molto sfilate, volumi concentrati nel centro della testa, lunghezze leggere e sfoltite, e si porta con frangia irregolare e asimmetrica, a tendina, oppure con ciuffi lunghi altrettanto scalati.

Etro A/W 2022-2023 (Courtesy Wella) Jordanluca A/W 2022-2023 (Courtesy Wella) Miguel Vieira A/W 2022-2023 (Foto GoRunway)

Il lungo naturale anni 90

La maggior parte delle passerelle del prossimo autunno/inverno sono d'accordo nell'aver sancito il taglio lungo con styling naturale come la tendenza più forte dell'anno. Le teste che hanno sfilato per Federico Cina, Jordanluca e Justin Gall, tutte curate dal team Wella, sono state un inno alla naturalezza con tagli medio-lunghi, a sfiorare il collo, e leggermente spettinati, come se avessero appena tolto il cappello che portano, e capelli dalla texture vissuta, a effetto opaco e destrutturata. Un hair concept che fa l’occhiolino allo stile grunge e agli anni 90: Toni & Guy conferma la tendenza del taglio medio-lungo e lo inserisce nell'estetica della nuova sottocultura giovanile degli "E-Boys" popolare su TikTok, che prevede capelli spettinati e folti, spesso tinti con colori squillanti, e con la riga nel mezzo, alla Nick Carter dei Backstreet Boys. Barberino's parla invece di look Bro Flow riferendosi all’effetto dato ai capelli che, dopo il lavaggio, vengono pettinati all’indietro e lasciati asciugare naturalmente per formare delle onde morbide (chi non ha capelli naturalmente ondulati può ricreare il look con l’aiuto di uno spray al sale marino o di un prodotto texturizzante).

K-Way A/W 2022-2023 (Courtesy Wella) Jordanluca A/W 2022-2023 (Courtesy Wella) Etro A/W 2022-2023 (Courtesy Wella)

Il pixie curls

Anche il capello riccio naturale, come visto su molte passerelle tra cui quella di K-Way, è una tendenza hairstyle unisex in ascesa già dallo scorso anno. In particolare, per Toni & Guy uno dei tagli dell'anno è il pixie curls, un hairlook che vuole esaltare la texture naturale di chi lo indossa, creando volume e definizione per ricci a effetto “molla”. Come? Per valorizzarli indipendentemente dalla loro lunghezza e poterli gestire al meglio, il team Barberino's consiglia di usare i prodotti per lo styling sul capello bagnato, meglio se con l’aiuto di un pettine a denti larghi o direttamente con le dita, per definire i singoli ricci. Inoltre, durante il lavaggio è preferibile usare degli shampoo delicati da accompagnare a un balsamo specifico, per garantire idratazione ed evitare l’effetto crespo.

Luca Magliano A/W 2022-2023 (Foto GoRunway) Prada A/W 2022-2023 (Foto GoRunway) K-Way A/W 2022-2023 (Courtesy Wella)

Il buzz cut fade

Non mancano comunque nel 2022 i tagli più corti come i “buzz cut”, che prevedono capelli estremamente corti su tutta la testa. "Il tocco in più arriva con i Buzz Cut Fade, caratterizzati da una sfumatura che gioca con luci e ombre o da una definizione più netta", spiega il team Barberino's. "Questo taglio richiede un appuntamento frequente con il barbiere, ma nessun lavoro a casa. Inoltre, è ideale anche per chi ha i capelli sottili ed è in cerca di volume".