Lo smeraldo gigante e i gioielli da favola del Maharajah di Silvia Luperini

Boucheron, necklace New Maharani con diamanti, cristalli di rocca e oro bianco

A Parigi, in concomitanza con l'alta moda, sono stati presentati i pezzi unici delle maison orafe più prestigiose. Oltre ad anelli da sogno, collier ispirati agli astri e monili lavorati come nastri ha attirato l'attenzione l'esposizione della pietra da 6.225 carati, una rarità per grandezza, peso e purezza