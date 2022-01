life E tu che lingua parli in amore? Scopri che "tipo" sei e come vuoi essere amato

Esistono diversi modi di esprimere e manifestare l'amore, spiega Gary Chapman, consulente di coppia americano autore del best seller “I cinque linguaggi dell’amore”; conoscerli significa capire meglio cosa ci fa sentire amati e scoprire quali gesti e atteggiamenti fanno sentire amato il nostro partner. In vista di San Valentino, un percorso in cinque puntate condotto da sessuologa italiana per arrivare a una "guida affettiva" definitiva, utile a vivere al meglio la relazione di coppia

Veronica Mazza