Da parabeni nocivi al rasoio che fortifica il pelo: 10 miti beauty sfatati dagli esperti

I cosmetici non hanno gli stessi effetti su tutte le persone: sarà per questo che intorno al mondo della bellezza negli anni sono nate tante leggende e falsi miti. Miti sulla cura della pelle, sulle abitudini make-up e sulla cura dei capelli che, se non inutili, possono addirittura danneggiarci. Di seguito, abbiamo interpellato dermatologi, tricologi e divulgatrici scientifiche per sfatare alcuni dei più comuni.