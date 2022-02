Che lingua parli in amore? Guida pratica per coppie che vogliono essere felici di Veronica Mazza

Accade di non riuscire a comprendere come esprimere i sentimenti perché non esiste una sola "lingua dell’amore", ma ben cinque. Per questo abbiamo chiesto a una psicoterapeuta di indicarci la via più giusta da percorrere per vivere relazioni consapevoli e risolte: in questa seconda puntata della nostra "guida affettiva" analizziamo il linguaggio fatto di baci, abbracci e carezze, usato da chi dimostra il proprio amore usando soprattutto il contatto fisico