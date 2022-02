La maglia a righe è sempre di moda: perché, ancora oggi, vestiamo alla marinara

In un momento storico contrassegnato dall’incertezza come quello che stiamo vivendo, non sorprende osservare un ritrovato amore per i grandi classici dello stile, come la maglia a righe. Un capo che è una vera e propria certezza per il guardaroba, specialmente con la primavera all’orizzonte, e che tutti i brand, dal mondo luxury all’high street, stanno riscoprendo nella sua accezione più iconica, ovvero quella marinière (o bretone) che alterna il bianco e il blu navy in righe orizzontali.