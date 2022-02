Lunghissime, sinuose, colorate. Le frange sono il passepartout della stagione

Dalle passerelle allo street style è il grande momento delle frange, soprattutto colorate, ossessione stilistica che sembra destinata a non lasciare più i nostri armadi. Sexy, sensuali, perfette per mostrare e nascondere allo stesso tempo, attraggono con il loro movimento continuo e ipnotico aggiungendo movimento alla silhouette.

Stella McCartney

Coco Chanel le amava perché in valigia non sgualciscono e gli stilisti le hanno rielaborate per la prossima primavera-estate in chiavi sempre diverse: lunghissime negli abiti di Stella McCartney, a più strati da Poenza Scholler, sulle giacche nella Philosophy di Lorenzo Serafini, multicolor da Givenchy o sofisticate per Jil Sander. Gli ornamenti a fili fluttuano anche su borse e accessori, si annodano in origami tribali e macramè, stringono - in versione laccio - scollature provocanti, si arrampicano sui polpacci in sandali sensuali o acquistano sfumature gaucho dall'allure wild.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Il tormentone di stagione sembra guardare più alle frange hippie dei figli dei fiori che alle "maschiaccie" degli anni Venti, per quanto come sempre la moda non sia univoca.

Dalla Mesopotamia agli Indiani d'America fino alla serie tv "Yellowstone"

La storia delle frange risale a più di tremila anni fa e nasce come elemento decorativo in Mesopotamia fino alla Roma antica e agli Indiani d'America che le adottarono per delle ragioni più funzionali che decorative. La lavorazione a strisce permetteva di evitare le cuciture per proteggere dal freddo e far scivolare l'acqua ma pare che i lembi di stoffa sulla parte anteriore del corpo servissero anche per appendere le piccole prede (conigli, lepri, uccelli) appena cacciate.

Una versione più glamour dei look delle tribù dei nativi americani è offerta dalle mise sofisticate (quando non veste all'occidentale) di Kelsey Asbille Chow, l'attrice cresciuta nella riserva di Broken Rock che interpreta Monica Long Dutton, la moglie di Kayce Dutton, nella serie Yellowstone ambientata nel Montana.

L'epoca clou delle frange, gli anni Venti

Con gli abitini corti che enfatizzano, grazie alle frange, i movimenti sincopati del Charleston, le ragazze dai caschetti corti, dai corpi flessuosi e filiformi - con un bicchiere di whisky in una mano e tra le dita una sigaretta su un lungo bocchino - rappresentano uno dei primi esempi di emancipazione femminile. Durante la Prima guerra mondiale hanno esercitato lavori maschili e non sono pronte a rinunciare a quell'inaspettata evoluzione del ruolo femminile.

Salvatore Ferragamo

Le chiamano Flapper Girls, perché il fruscio dei loro abiti ricorda le ali degli uccelli, sono disinibitite nella sessualità e guidano le auto come delle "maschiaccie". Gli stilisti di riferimento sono la francese Madeleine Vionnet e il britannico Charles Worth che usano le frange nelle loro collezioni. Poi seguite da un'intera generazione di artiste e ballerine, come Joséphine Baker, protagonista della Revue nègre che incantò la Parigi degli Anni Folli.

Dal rock'n roll ai figli dei fiori

Si dovrà arrivare agli anni Sessanta per assistere al loro ritorno. Ma in versione country e scenografica. Le frange, infatti, tornano su giacche texane da cowboy - che enfatizzano i movimenti - indossate da divi come Elvis Presley poi emulato in tutto il mondo. Negli anni Sessanta Yves Saint Laurent si ispira al primitivismo e dedica loro due collezioni ma è nei Settanta, gli anni delle lotte politiche e del movimento pacifista, che riesplode la colorata moda hippie, ben smarcata da quella precedente. Qui le frange sono simbolo di libertà e creatività. O elemento scenico in cantanti come Cher.

In passerella

Tra le tendenze forti della primavera-estate riesplodono le frange in stile bohème, effetto couture o più artigianali, e solari che accompagnano i passi rendendoli più suadenti. Chloe le lascia fluttuare, lunghissime e in technicolor sull'abito nero,

Etro Etro ne sottolinea l'aspetto etnico sul lungo tricottato, Givenchy ha un sapore tex mex, senza contare il mix tra una squaw e una flapper di Salvatore Ferragamo. E fili lunghi o corti, si stagliano su giubbini, golf, persino sulle t-shirt come elemento ornamentale.

Wild wild west attitude

I lacci ciondolano dagli stivali western e a punta di Balenciaga, ondeggiano lunghissimi da pochette, borse (Chloé) e tracolle che regalano uno stile più sbarazzino. Il consiglio? Meglio non esagerare con il total look.

Balenciaga

Chloe

Per evitare l'effetto Calamity Jane sarebbe meglio limitare le frange a un solo capo o un accessorio.