Lidia Ravera, da "Porci con le ali" ai romanzi rosa per over 60: "È una scelta politica"

“Come sarebbe Antonia quasi 50 anni dopo? Sarebbe sicuramente più esigente. Ma sarebbe ancora carina. Perché se lo sei a 16 anni, lo sarai ancora a 66. Sicuramente con più rughe, qualche macchia sulla pelle, i capelli un po’ più aridi. Dettagli… La chiave per continuare a vivere quando, in quanto donna, ti considerano fuori dai giochi per via dell’età è quella di liberarsi degli stereotipi, di tutti quegli aggettivi squalificativi che ti impediscono di sentirti ancora desiderata e di desiderare”.