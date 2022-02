Tecniche auto-rigenerative, la nuova frontiera dei ritocchi estetici

Viviamo tempi un po’ distopici, dove il Sars-CoV2, come un deus ex machina invisibile, continua a condizionare un po’ tutta la nostra vita. Anche le geometrie della bellezza. E non solo per quanto riguarda le routine quotidiane, dove l’equazione che va per la maggiore si sintetizza in: + skincare – make up. Ma anche sul fronte dei ritocchi estetici.

In particolare, il forte spostamento delle interazioni personali verso la digitalizzazione ha dato vita a nuovi trend come il Zoom boom o Zoom face, ovvero la forte richiesta di ritocchi dovuta alla percezione “poco smagliante” di vedersi in videocall durante i meeting online. Zoom boom che a sua volta ha contribuito a rafforzare altre tendenze già in atto nell'era pre-Covid, ovvero l’abbassamento dell’età media in cui si eseguono i primi trattamenti medico-estetici e la (in parte) consequenziale preferenza per i refreshing soft e/o prevenitivi e dai risultati naturali, tanto che sempre più spesso si parla di “pre-rejuvenation”.

«Negli ultimi anni, l’approccio filosofico all’intervento estetico ha relegato le esagerazioni a fenomeni di nicchia, spesso conseguenti a problemi di dismorfofobia, la percezione distorta della propria immagine. Non solo: dal concetto di correzione si è passati a quello di cura e di prevenzione dell’aging. Per questo», spiega Rosalba Russo, chirurgo estetico, Presidente dell’AITAR (Associazione Italiana Terapia Rigenerativa), «già negli anni pre-Covid e pre-Zoom face l’età media dei pazienti si era abbassata rispetto al passato. Tanto che già intorno ai 30 anni si richiedevano trattamenti capaci di conservare il tono e la radiosità della pelle, grazie per esempio all’uso combinato di metodiche non chirurgiche, come il botulino, i filler riempitivi e i biostimolanti per il viso».

Morale: calato il sipario sui trattamenti da pillow face (che riempiono, gonfiano e stirano i lineamenti con un effetto caricaturale), oggi si ambisce a risultati naturali e armoniosi. Allo stesso modo, si prediligono i trattamenti che rallentano le lancette del tempo con grazia e che non richiedono “down time”, ovvero il tempo, più o meno lungo, di impresentabilità sociale. Una tendenza favorita anche da nuove frontiere, come quelle della medicina estetica autologa e rigenerativa, che ha preso forza da qualche anno con lo sviluppo di trattamenti innovativi, che mirano a ripristinare le normali funzioni delle cellule cutanee e dei tessuti danneggiati dall’aging partendo dai loro stessi fattori di riparazione e crescita.

I plus del ritocco autologo

La medicina estetica rigenerativa nasce dall’omonima branca della medicina di genere, che rappresenta uno dei settori a più elevato potenziale strategico per la cura di diverse patologie con metodi veloci, soft ed efficaci. E’ il caso, ad esempio, delle infiltrazioni a base di cellule staminali mesenchimali di origine adiposa per accelerare il recupero da infortuni sportivi o delle infiltrazioni di staminali per trattare la sindrome genito-urinaria in post-menopausa. «Negli ultimi anni, questo settore di ricerca è diventato una delle più grandi speranze della medicina, grazie ai successi ottenuti con la coltura di diverse tipologie di cellule staminali e con lo studio della proliferazione, della modulazione e del differenziamento in vitro. La medicina rigenerativa estetica ha attinto a queste risorse, sviluppando alcune metodiche iniettive autologhe (ovvero con “materiale di partenza” prelevato dello stesso paziente) e, come tali, perfettamente biocompatibili», spiega la professoressa Rosalba Russo. Tra le possibili applicazioni, oltre al ringiovanimento della pelle del viso con un effetto biorivitalizzante/liftante e di ripristino dei volumi, ci sono il refreshing del contorno occhi e labbra, il trattamento dell’alopecia androgenetica, il miglioramento delle cicatrici (anche da acne) e delle smagliature.

Applicazione e trattamenti autologhi

IL PRP

Pioniera di questa nuova branca di trattamenti estetici è la biorigenerazione con plasma ricco in piastrine (PRP) ad altissima concentrazione di fattori di crescita, ottenuti dalla centrifugazione di sangue autologo, che si effettua in ambulatori autorizzati. «Il PRP accelera la proliferazione delle cellule, favorendo i processi riparativi e stimolando sensibilmente la produzione di collagene, elastina ed acido ialuronico, con un conseguente aumento del tono, dell’elasticità e della luminosità cutanea», spiega Giuseppe Sito, chirurgo estetico a Napoli, Milano e Torino. Oggi questo trattamento ha subito delle evoluzioni. Per esempio, grazie a un nuovo dispositivo medico a ciclo chiuso si miscela il plasma ricco di piastrine del paziente con una speciale formulazione di acido ialuronico, che da un lato aiuta a “riempire” le zone svuotate o “depresse”, dall’altro modula il rilascio dei fattori di crescita da parte delle piastrine. Oppure, sempre più spesso il PRP viene associato ad altre metodiche, per migliorarne le performance.

IL NEEDLING MEDICO

«Per trattare meglio le cicatrici, per esempio, si può associare a sedute con il Needling medico: uno speciale rullo dotato di piccolissimi aghi viene fatto scivolare sulla pelle per provocare dei microtraumi controllati. Insieme, le due metodiche accelerano la proliferazione delle cellule, favorendo i processi riparativi e la formazione di neocollagene», dice Sito. Occorrono da 3 a 5 sedute alternate a quelle di PRP (costo: circa 500 € a seduta).

IL LIPOFILLING

Altra tecnica antesignana è il lipofilling, l’innesto di grasso autologo, che oggi si è affinato in una tecnica rigenerativa grazie, ad esempio, al metodo SEFFI (Superficial Enhanced Fluid Fat), ossia in infiltrazioni di un grasso ultra-fluido, ricco di cellule staminali e fattori di crescita, che agiscono da biostimolante naturale e da cui deriva anche il protocollo “Seffiller”. «Si tratta di un sistema innovativo, veloce e soft – tutta la procedura si effettua in ambulatorio medico e in un’unica seduta – che permette, grazie a uno speciale device, di estrarre il maggior numero di cellule staminali dalla piccola porzione di tessuto adiposo precedentemente prelevata dal paziente. Non solo: vengono meglio preservate le nicchie vascolo-stromali (SVF), che sono coinvolte nella rigenerazione dei tessuti», spiega l’esperta. Previa opportuna emulsione, il tessuto ricco di staminali viene infiltrato dopo pochi minuti nelle zone da trattare, dove inizia a stimolare i meccanismi di rigenerazione della pelle e a ripristinare i volumi perduti.

Protocollo "Seffiller": le applicazioni pratiche

Una delle aree che si presta maggiormente ad essere ringiovanita con il protocollo Seffiller è quella del contorno occhi. «In anestesia locale, con una micro-cannula il chirurgo estetico preleva una piccola parte di tessuto adiposo, per esempio, dall’addome o dalla culotte de cheval, lo emulsiona per fluidificarlo e poi ne infiltra 10 cc nella zona perioculare dove precedentemente ha applicato un microponfo di anestetico locale. L’effetto di ringiovanimento è molto naturale e si nota già dopo 24 ore, sebbene l’azione rigenerante raggiunga l’apice dopo 2 o 4 mesi e si traduca in un “riempimento” di rughe, zampe di gallina e delle aree depresse, come quella delle occhiaie. Il tutto senza il rischio di “gonfiare” in modo eccessivo la zona come può succedere con l’acido ialuronico che richiama acqua nei tessuti», assicura la dottoressa Rosalba Russo.

Altre aree che si possono trattare con il Seffiller sono le mani, per riempiere le zone svuotate dall’aging e renderle così meno scheletriche, e il mento, dove le rughe sono generalmente difficili da correggere con altre metodiche. Ancora: si può trattare la regione perilabiale, in particolare “il codice a barre” dove, tra l’altro, con questa metodica si elude il rischio dall’antiestetico effetto “labbro a capanna”, possibile con infiltrazioni di altri materiali. In genere si consigliano almeno 2 trattamenti nell’arco di un anno (ogni 6 mesi circa) a seconda della qualità della cute o dell’entità dei danni da aging. Poi è sufficiente una seduta di richiamo l’anno. Il trattamento costa da 800 € per il solo viso fino a circa 1500 € a seduta se insieme al volto vengono trattate altre aree, per esempio la regione genito-urinaria.

«Diversi studi hanno dimostrato che le cellule staminali di origine adiposa favoriscono anche la funzione del bulbo, stimolando le cellule staminali del follicolo pilifero. Da qui è stato sviluppato anche il Seffihair, un protocollo specifico per il trattamento dell’alopecia androgenetica sia maschile sia femminile. Il prelievo è sempre lo stesso, solo che il tessuto adiposo ricco di staminali mesenchimali oltre ad essere emulsionato viene centrifugato e la parte liquida viene poi innestata sulle zone diradate, così da stimolare i follicoli in fase di miniaturizzazione, ma non ancora atrofici», spiega la dottoressa Russo. Per mantenere attiva l’azione stimolante sui follicoli, le sedute di Seffihair (costo a trattamento: da 800 a 1000 € circa) vengono ripetute a intervalli di 4, 6, 12 mesi, in base alle indicazioni del medico.