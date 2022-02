Mio figlio è un genio. Genitori troppo esigenti e come riconoscersi di Ambra Radaelli

Madri e padri che vogliono troppo, proiettano i loro sogni sui figli e nel farlo sbagliano perché, per riassumere il pensiero espresso dalla pedagogista Emily Mignanelli nel suo nuovo libro "Genitori a scadenza", vedono il proprio figlio come il centro, il salvatore, ciò che dà senso alla loro vita. Un meccanismo sbagliato che è necessario riconoscere, per invertire la rotta