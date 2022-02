Quelli che... dicono 'ti amo' con un dono

In coppia, alcune volte, è necessario “tradurre” i sentimenti di chi ci sta a fianco, perché come spiega Gary Chapman, esperto di relazioni americano, esistono diverse lingue amorose. Modi, cioè, di amare, come racconta nel suo best seller “I 5 linguaggi dell’amore”: c'è chi dimostra il sentimento usando parole di affermazione, chi creando momenti speciali da godere assieme, chi ricorre a doni concreti, chi offre gesti di servizio e chi infine usa coccole e carezze, sempre in cerca di contatto fisico.