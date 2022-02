Commuting fashion: capi comodi e stilosi per viaggi di lavoro e pendolarismo

Nei paesi anglofoni si chiama commuting fashion, ed è un’espressione che identifica l’abbigliamento adatto al pendolarismo (commuter significa proprio pendolare). È un tipo di approccio al look che le abitanti delle grandi città conoscono bene, consce che per stare fuori casa dalla mattina alla sera, spostandosi sui mezzi pubblici e camminando molto, occorre trovare un giusto mezzo tra formalità e comfort, tra essere stilose, adeguate al dress code dell'ambiente di lavoro, e allo stesso tempo vestire in modo funzionale. Non è affatto raro vedere a New York o a Londra donne che all’uscita dall’ufficio tolgono le pump e indossano le ballerine che tenevano tatticamente in borsa (è anche per questo, d’altronde, che è stata sdoganata la scarpa da ginnastica con il look formale). Ma è molto più pratico mettere insieme un outfit che non richieda cambi, e che sia semplicemente comodo ma chic.

L’epoca del pantalone skinny è superata, e l’avvento dei modelli ampi e morbidi tanto in voga attualmente è la manna dal cielo delle pendolari e di coloro che, per impegni vari, devono fare lunghi spostamenti sui mezzi pubblici o viaggi in giornata. Sono di moda, non stringono, permettono di indossare dei collant in caso di temperature glaciali, si abbinano a tutto, dalla blusa elegante al pullover easy-chic, e si portano sia con stivaletti che con scarpe stringate (se l’ambiente di lavoro non è troppo formale, sono perfetti anche con le sneakers): insomma sono il capo must su cui puntare. Si può optare per un modello a palazzo quando si cerca una particolare eleganza e un tocco di femminilità, magari in versione cropped per la primavera.

Pantalone wide-leg Mango

La gonna aderente non è un indumento particolarmente pratico, specialmente se per recarsi sul luogo di lavoro si trascorrono diverse ore al giorno su treni e autobus, ma i modelli dalla silhouette morbida e ampia sono la soluzione. Non solo consentono di dare un tocco femminile e affascinante al look, ma permettono di indossare spessi collant o calze di lana, in modo da stare calde tutto il giorno, e lingerie pratica, che non stringe (fondamentale). L’abbinamento con un pullover classico, una blusa o un dolcevita, e un cappotto ampio completeranno il look con semplice eleganza e praticità.

Gonna in maglia lavorata Benetton

Lo stesso vale per il vestito in lana (o in maglia, in base alle temperature): morbido, confortevole, avvolgente e allo stesso tempo elegante, ma anche particolare, stiloso.

Abito in maglia Stefanel

Insomma, per quanto riguarda la parte inferiore del corpo la scelta deve ricadere su capi morbidi, non aderenti, confortevoli, ma anche quella superiore richiede una certa accortezza. Le camicie classiche, con colletto inamidato e cuciture ben definite, non sono particolarmente pratiche per chi è spesso in movimento. Meglio una blusa, ampia e con poche cuciture, indossata con un cardigan soffice, o un classico, sempreverde dolcevita a collo alto: bon-ton, facile da abbinare, confortevole.

Dolcevita in cachemire ultra light Falconeri

Cardigan in lana &other stories

Blusa con dettagli gioiello Zara Naturalmente in base alla formalità richiesta sul luogo di lavoro i potenziali look da pendolare offrono più o meno varietà stilistica, ma la buona notizia è che oggi il tailleur, emblema del power dressing, si declina in diverse fogge ampie e rilassate, che contemplano pantaloni wide-leg e giacche o blazer oversize. Il connubio di giacca e pantalone più cool è in versione androgina, ispirata ai completi classici, ma ci sono anche nuove formule che contemplano, ad esempio, il blazer con chiusura a vestaglia, per coniugare il mood business-casual con l'estrema comodità, adatta anche a viaggi in aereo o in treno di diverse ore.

Completo blazer e pantalone Zara

Un capitolo a parte lo meritano gli accessori, e in particolare le scarpe: fare pendolarismo in tacchi a spillo è una disciplina olimpionica che non tutte sono in grado di sostenere. Ci sono tantissime scarpe pratiche, calde, comode per camminare anche a lungo in città: parliamo di scarpe stringate e mocassini, per esempio. E naturalmente stivali e stivaletti, specialmente se c’è possibilità di pioggia, ma rigorosamente flat o con un leggero plateau. A proposito di pioggia, una borsa sufficientemente ampia da contenere sempre un ombrellino è un must. Sceglietela con manici e tracolla, in modo da poter variare la posizione in cui la indossate durante il giorno per maggiore praticità.