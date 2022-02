Silvia Salis: "Dobbiamo avere il coraggio di dire che spesso le donne sono in competizione tra loro"

"Non volevo scrivere una favola al femminile, per me sono assurde le divisioni di genere, le cose "da maschi" e le cose "da femmine" nella vita come nello sport. Mi premeva far capire che c'è sempre un modo di trovare la propria strada nonostante le difficoltà. Fino al Duemila, del resto, il mio sport era solo per uomini".