Mirror anxiety: quando il lavoro da remoto rende le persone più insicure del loro aspetto di Giovanna Gallo

L'ansia da schermo si aggiunge, a volte allo stress di giornate trascorse in un mondo virtuale, senza contatto umano, in eterna videochiamata. Una condizione che pesa non solo in termini di zoom fatigue, ma perfino con riflessi sulla percezione di sé, come spiega lo psicoterapeuta Andrea Botti