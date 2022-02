Lucia: "Tradisco perché ho paura di essere tradita". Così la 'profezia che si autoavvera' ci rovina la vita di Veronica Mazza

Photo by Andrik Langfield on Unsplash

Una lettrice ci ha consegnato il racconto di una lunga sequela di tradimenti "preventivi", ovvero messi in atto al primo sentore di stanchezza nel comportamento del partner. In psicologia si chiama “la profezia che si autoavvera”, spiega la psicologa Gabriella Di Cosmo: "Ognuno di noi ha un bambino interiore che continua a reagire a un trauma subìto, come se si sentisse nuovamente in pericolo, rimettendo in atto uno stesso schema che gli impedisce di rispondere in modo adeguato e adattivo". Ecco come uscirne