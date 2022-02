Emilia, Federica e le altre: "Le malattie rare dei nostri figli ci mettono alla prova, ma assieme siamo più forti" di Veronica Mazza

Nella Giornata delle malattie rare, alcuni genitori ci hanno consegnato le loro storie. Quelle di Emilia, Teresa, Federica e le altre sono testimonianze che dimostrano quanto sia importante fare rete, per affrontare problemi che sembrano insuperabili e percorsi di cura che spaventano. L’aiuto offerto spazia dall’aspetto legale a quello burocratico, passando per il sostegno psicologico, ma il fattore umano e l’empatia giocano un ruolo primario per sentirsi meno soli e meno diversi. Ecco come da situazioni difficili sono nati legami importanti