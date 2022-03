Una giornata in Spa. Trattamenti effetto ricarica da regalarsi

Per uscire dalle settimane o dai periodi più stressanti, regalarsi un momento di benessere, da sole o con le amiche, è uno dei lussi più sani e benefici: serve ad allontanarsi dalla propria routine e a ricaricare le energie. Per farlo abbiamo scelto sette Spa da Milano a Roma e altrettanti trattamenti, viso e corpo, da provare per rivitalizzare la pelle e rigenerare così anche la mente.

Anantara Palazzo Naiadi Rome

Dove: Piazza della Repubblica 47, Roma

La Spa: vera punta di diamante del gruppo Anantara, la Spa, con una vista che domina tutta la piazza, vanta una forte expertise ispirata dagli antichi saperi orientali e comprende un bagno turco e una vasca idromassaggio. Inoltre offre una gamma completa di trattamenti benessere tratti da antichi rituali romani e asiatici, che utilizzano oli essenziali, erbe curative e minerali.

Trattamento consigliato: il Rituale Festa della Donna, disponibile per tutto il mese di marzo, comprende un peeling enzimatico di viso e corpo, un massaggio corpo e un massaggio viso liftante all’acido ialuronico per distendere e idratare le imperfezioni, bagno turco e Jacuzzi privata accompagnata da champagne e piccoli appetizers. Il trattamento si conclude poi nel cocktail bar Tazio Champagnerie di Anantara Palazzo Naiadi.

Prezzo: € 240

Info e prenotazioni: reservations@fusionspa.eu, +39 06 48938 46

Courtesy Anantara Palazzo Naiadi Rome

Dr. Hauschka SPA | Milano Verticale

Dove: Via Carlo de Cristoforis 6, Milano

La Spa: il nuovo centro benessere firmato D. Hauschka è dotato di ampia piscina idromassaggio con cromoterapia, sauna, bagno turco, area relax, solarium e due cabine estetiche. Sviluppati da Elisabeth Sigmund, co-fondatrice della cosmesi Dr. Hauschka, negli anni 50 a Stoccolma, i trattamenti del brand sono caratterrizzati da un linfodrenaggio manuale, base della stimolazione linfatica Dr. Hauschka.

Trattamento consigliato: il Trattamento Corpo Rivitalizzante, all'insegna del ritmo, riporta equilibrio dalla testa ai piedi e permette di scoprire una nuova energia. Dal pediluvio i tocchi salgono alle gambe, schiena, le braccia, le mani, l’addome, il décolleté, il viso, fino al capo.

Prezzo: 90 minuti, € 120

Info e prenotazioni: 02 62271, milanoverticalespa@wala.it

Courtesy Dr. Hauschka SPA | Milano Verticale

Borgobrufa Spa Resort

Dove: Via del Colle 38, Torgiano (Perugia)

La Spa: con i suoi 3.000 metri quadri di area benessere, Borgobrufa è lo Spa Resort più grande dell’Umbria. L’hotel, vicino a Perugia, è un piccolo borgo che ruota attorno al benessere, con piscine esterne ed interne, circuito saune, zone relax e quattro private Spa.

Trattamento consigliato: il Pacchetto Bellessere è un percorso che comincia con uno scrub corpo fatto su un lettino ad acqua riscaldato con cromoterapia personalizzata, per esfoliare delicatamente ma in profondità la pelle. Si prosegue con "Hydra-sensitive", un massaggio per ammorbidire e illuminare la pelle. A questo punto si entra nel vivo del pacchetto con due trattamenti d’urto: un massaggio calco di 80 minuti a scelta (ad esempio, massaggio calco "Silhouette" contro le adiposità localizzate o massaggio calco "Tonic Bust" per seno e braccia) e "Impacco Drenante, Detossinante a effetto Leggerezza", che sfrutta le proprietà drenanti di edera, more e ippocastano per stimolare il microcircolo e drenare i tessuti. Il pacchetto si conclude con un bagno salino di purificazione e rilassamento: grazie all’alta concentrazione salina, il corpo galleggia sull’acqua cullato da musico e cromoterapia. Il successivo relax nell’area del sale dà benefici alla respirazione.

Prezzo: da € 299

Info e prenotazioni: 075 9883, borgobrufa.it, elementifinedining.it

Courtesy Borgobrufa Spa Resort

Pura City SPA by The Merchant of Venice

Dove: Hotel Ca’ di Dio, Riva Ca' di Dio, Venezia

La Spa: La Spa è immersa in un’atmosfera unica e ammaliante con bagno turco, sauna e percorso Kneipp. Tutti i trattamenti sono a cura del marchio di alta profumeria The Merchant of Venice e sono stati sviluppati a partire da antiche ricette di origine orientale caratterizzate dalle essenze e dalle materie prime che sono state importate a Venezia nel corso dei secoli attraverso le rotte mercantili.

Trattamento consigliato: fiore all'occhiello della Spa è il Rituale al Tè Blu, un rituale creato da The Merchant of Venice per Ca’ di Dio, che sfrutta i benefici del tè blu, pregiata tipologia di tè cinese conosciuto anche come Blue-Chai’s butterfly pea blossoms. Il trattamento stimola la circolazione, distende la pelle e favorisce la penetrazione di Glycoderm, contenente acido ialuronico. Per concludere il rituale viene servita una tisana drenante al tè blue.

Prezzo: 50 minuti, € 140

Info e prenotazioni: puracityspa@oneonone.eu, vretreats.com/ca-di-dio/

Courtesy Pura City SPA by The Merchant of Venice

Dibi Milano

Dove: nei centri Dibi Milano in tutta Italia

Il centro: il marchio di Alfaparf Group, multinazionale italiana dell’industria cosmetica fondata da Roberto Franchin, è specializzato nel creare trattamenti personalizzati e funzionali per rispondere in modo mirato a ogni esigenza.

Trattamento consigliato: i Trattamenti Corpo Personalizzati sono la firma del brand. L'ultima novità, invece, è Body Vitality, studiato per dissetare, illuminare e ammorbidire la pelle, esfoliandola, idratandola e preparandola a ricevere i trattamenti successivi (si consiglia una seduta alla settimana).

Prezzo e promozione: 40 minuti, € 55. Trattamento Corpo Personalizzato, invece, dal 15 al 30 marzo è oggetto di una promozione: vai sul sito Dibi Milano, individua il Dibi Center che aderisce all’iniziativa e scarica il voucher digitale da presentare nel centro estetico per ottenere lo sconto di 35 euro dal prezzo del listino. Il trattamento può essere effettuato dal 15 marzo al 30 aprile 2022.

Info e prenotazioni: dibimilano.com

Foto iStock

Chantecaille Beauty Suite

Dove: Piazza Ghiaia 7, Parma

La Spa: la nuova Suite del brand di skincare vegetale e deluxe si trova all'interno della Spa di Stefano Saccani, che offre anche trattamenti tibetani, ayurvedici, hammam, talassoterapia e molto altro.

Trattamento consigliato: il soin Revitalizing Gold Recovery Facial Treatment permette di ottenere un viso stimolato e rigenerato nutrendo e rinnovando la pelle. Durante questo trattamento di lusso, con la sua formula unica con oro 24 carati rafforzato da una combinazione di peptidi, lascerà la pelle più tonica, rassodata e luminosa. Con l'aiuto di Advanced Bio Lifting+ Massage Tool la circolazione migliora e la pelle del volto è ricompattata.

Prezzo: 60 minuti, € 150

Info e prenotazioni: 0521.228147 o saccani.com

Courtesy Chantecaille Beauty Suite

Cavalieri Grand Spa Club Rome Cavalieri

Dove: Via Alberto Cadlolo 10, Roma

La Spa: una vera oasi di benessere con area massaggi, area fitness, salone per capelli e boutique. Tra i trattamenti deluxe più iconici ci sono soin a base di cioccolato, caviale, miele o spezie.

Trattamento consigliato: Bubble Bath Experience, da fare nella Spa o nelle Suite dell’albergo, che dispongono di modernissime Jacuzzi. La vasca, preparata dalle terapiste con olii essenziali, permette di godere dei benefici delle bolle dell’idromassaggio, brindando in allegria con le persone con cui si condivide l’esperienza. A seguire, il Room Service allestirà nella suite, con il panorana della Città Eterna sullo sfondo, un sontuoso aperitivo con calici di bollicine, cocktail efinger food. Infine, ci si sposta alla Grand Spa per un trattamento a scelta.

Prezzo: da € 2.400

Info e prenotazioni: romhi.fitness@waldorfastoria.com, 06 3509 2950