La crema è in orario? Tutto il potere dei cronocosmetici

L’olio prodigioso e il booster, che assicurano una pelle omogenea e radiosa. La crema ricompattante, che restituisce definizione ai contorni del viso, ma anche il soin effetto body firming: qualunque prodotto viso e corpo darà risultati migliori se applicato al momento giusto. E l’effetto sarà ancor più marcato se anche la formula stessa sarà specificatamente sintonizzata sulle lancette dell’orologio. Questo è, in estrema sintesi, il principio della skincare applicata ai ritmi circadiani (e viceversa). Vale a dire: quella di una scia di formule avanguardistiche composta da “cronocosmetici” specifici o complementari ai prodotti abituali, che contribuiscono a mantenere una pelle più fresca, tonica e soprattutto sana. Un esempio? I sieri a base di principi attivi che, una volta miscelati, agiscono a turno nelle 24 ore con un effetto multifunzione “temporizzato” e altamente personalizzato.

Tutto il potere (anche anti-età) dell'immunocosmesi di Claudia Bortolato 24 Febbraio 2022 SKINCAREdi Claudia Bortolato

L'orologio biologico della pelle

Il background della “crono cosmesi” sono gli studi che nel 2017 sono valsi il premio Nobel per la medicina a Michael W. Young, Jeffrey C. Hall e Michael Rosbash per le loro scoperte sui meccanismi molecolari che regolano i ritmi circadiani. Il concetto portante della “cronocosmetologia” è che anche la pelle, come tutto il corpo, è soggetta ai ritmi circadiani, ovvero all’alternanza di luce e buio nelle 24 ore. «L’orologio biologico, che si trova nel cervello, per inciso nell’ipotalamo, controlla moltissime funzioni del corpo, come il metabolismo degli ormoni, ma anche il ciclo delle cellule, comprese quelle della pelle, la loro vita e morte e i meccanismi di riparazione del DNA. È quello stesso orologio che di notte e in assenza di luce stimola la sintesi della melatonina, l’ormone chiave dell’addormentamento e dei ritmi biologici», racconta la dottoressa Elisabetta Sorbellini, medico specialista in dermatologia a Milano. «Anche la melatonina e i suoi metaboliti prodotti nella pelle costituiscono un importante sistema di regolazione del ritmo circadiano e agiscono proteggendo l’integrità della cute grazie a una potente funzione antiossidante, al controllo dell’idratazione e del normale funzionamento delle cellule del derma, dei fibroblasti e dei melanociti», spiega l’esperta.

Chrono beauty: i prodotti che seguono i ritmi della pelle Per rispettare i ritmi circadiani della pelle, le formule skincare "anti jet lag" si sintonizzano con la sintesi di melatonina e con l'alternanza di luce e buio: così durante la notte i cronocosmetici aiutano i processi naturali di rigenerazione e depurazione, mentre di giorno contribuiscono a difenderci da ossidazione, glicazione e stress

Formule anti jet lag

Attraverso la melatonina, i ritmi circadiani della pelle si connettono ai ritmi sonno-veglia. Ma non solo. «Sono particolarmente influenzati dall’esposizione ai raggi solari, in particolare agli UVB, e alla luce blu emessa dai dispositivi elettronici (smartphone, computer, Tv), che provocano un accumulo di radicali liberi e un danno indiretto al DNA delle cellule cutanee, per un’alterazione dei geni che regolano l’orologio biologico. Questo fenomeno viene definito “Jet lag epidermico”», ricorda la dottoressa Sorbellini. Morale: per mantenere la pelle tonica, luminosa e in salute, è importante attuare d’abitudine il digital detox, facendo delle pause da pc e smartphone, ma anche curare i ritmi sonno-veglia (esporsi almeno una mezz’ora al giorno alla luce naturale, concedersi frequenti break rilassanti) e includere nella beauty routine un soin ed eventualmente un nutricosmetico sintonizzati sui ritmi circadiani.

La beauty routine circadiana

«Considerando anche il cambio di stagione in atto, al mattino l’ideale è applicare una formula dotata di un filtro di protezione solare e arricchita con fitomelatonina e con altri estratti botanici antiossidanti, come acido ferulico e acido ellagico. In più, per un paio di mesi si possono assumere degli integratori a base di antiossidanti specifici per la protezione dai danni foto-indotti, come il Polypodium leucotomos, la zeaxanthina e poi con l’aminoacido carnosina e l’acido carnosinico (derivato dal rosmarino), che aiutano a difendere più specificatamente dai raggi UVB e dalla luce blu», afferma la dottoressa Sorbellini. Alla sera, prima della crema è importante applicare un siero che assecondi i processi di rigenerazione notturna, per esempio a base di peptidi e con ingredienti esfolianti, come il retinolo, per favorire il turnover. «La formula deve essere anche altamente idratante, per esempio a base di acido ialuronico, vitamina E, ceramidi, per compensare la maggior perdita d’acqua che avviene nei tessuti durante il sonno», precisa la dottoressa Sorbellini. Per aumentare l’apporto idratante, prima del siero e della crema si può tamponare sul viso una lozione. Alla routine “out” si può associare l’assunzione, sempre per un paio di mesi, di un supplemento che assecondi i ritmi circadiani serali. Tra le formulazioni più interessanti ci sono quelle a base di Withania somnifera, una pianta usata anche in medicina ayurvedica per la potentissima azione anti-età, supportata da aminoacidi, come taurina e triptofano, e da probiotici, per riequilibrare il microbioma, sia cutaneo sia intestinale.

Creme, sieri e fiale viso a base di acido ialuronico Dieci prodotti per il viso a base di acido ialuronico, l'ingrediente star dei trattamenti antietà dai poteri riepitelizzanti, idratanti e protettivi contro la costante perdita d’acqua della cute. Per una pelle più morbida, distesa, meno segnata e più luminosa

Il ritmo dei rituali

Non solo le creme sintonizzate sulle 24 ore: per dare il meglio di sé, anche l’applicazione di scrub e maschere andrebbe sintonizzata sui ritmi circadiani. L’esfoliazione andrebbe eseguita preferibilmente la sera, una volta la settimana, con prodotti delicati che non irritino la pelle, come quelli a base di microgranuli vegetali supportati da principi attivi lenitivi, come l’aloe. «Le maschere andrebbero applicate nel tardo pomeriggio o addirittura la sera, per potenziare i meccanismi rigenerativi notturni della pelle. Ingredienti base delle maschere “cronocosmetiche” sono sempre l’acido ialuronico e poi i polifenoli e i polipeptidi biomimetici. L’ideale è alternare queste formule con maschere detox, per esempio con carbone vegetale, argilla e zolfo, che aiutano la pelle a liberarsi dalle tossine e a porla nelle migliori condizioni ricettive per la beauty routine serale», suggerisce la dottoressa Sorbellini.

10 prodotti per esfoliare viso e corpo Scrub, guanti, spazzole e cocktail di acidi alfa idrossiacidi per peeling domiciliari delicati ma efficaci: le nuove formule esfolianti da usare nella skincare routine del cambio di stagione

Hair-chrono-beauty

Non solo la pelle: anche i capelli risentono dei ritmi fisiologici legati a luce/buio e della secrezione della melatonina, che nello specifico ha un effetto di regolazione del ciclo del capello, un’azione di blocco dei radicali liberi e che prolunga la fase di vita del bulbo (fase anagen). «Per mantenere i capelli più forti, lucidi, sani e folti, la sera è utile applicare sul cuoio capelluto e sulle lunghezze una lozione a base di peptidi biomimetici e antiossidanti come vitamina E, tocoferolo, tocotrienoli e, soprattutto in questa stagione, con estratti antiox anticaduta, come capsaicina, curcuma e resveratrolo», consiglia la dottoressa Sorbellini. Anche l’hair care andrebbe cronobiologicamente “sintonizzato”: le prime ore della giornata sono l’ideale per lo shampoo, la messa in piega, la tinta e i trattamenti liscianti, perché le ciocche sono rigenerate dal riposo notturno. Per gli impacchi nutrienti, massaggi, trattamenti purificanti del cuoio capelluto, invece, le ore ideali sono quelle che volgono al tramonto, quando le cuticole dei capelli sono più aperte e gli osti follicolari (analoghi ai pori della pelle) sono più dilatati, quindi assorbono meglio le sostanze nutritive ed emollienti.